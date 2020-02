Coronavirus, tutti gli eventi annullati nel comune di Rottofreno

Coronavirus, di seguito tutti gli eventi annullati a Rottofreno (Piacenza) fino al primo marzo, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione Comunale.

– E’ soppressa la festa all’aperto “Carnevale con Abracadabra” che era in programma domani, martedì 25 febbraio, a San Nicolò.

– La biblioteca di San Nicolò resterà chiusa fino al 1° marzo compreso e quindi non saranno possibili i prestiti librari, né la fiaba animata in programma il 1° marzo.

– Il Centro Culturale di San Nicolò non potrà essere utilizzato fino al 1° marzo compreso e perciò non si terranno i corsi e le attività in calendario.

– Annullato il “Baby chef” di Carnevale che doveva svolgersi oggi pomeriggio, 24 febbraio, al Melville.

– Tutte le scuole del comune di Rottofreno rimarranno chiuse fino al 1° marzo compreso e quindi sono soppresse le attività che le associazioni tengono nelle varie palestre scolastiche.

– Sono sospese tutte le gite e i viaggi culturali delle scolaresche in Italia e all’estero.

– Se non vi saranno ulteriori disposizioni, gli uffici municipali rimarranno aperti.