Coronavirus, una donna ricoverata a Piacenza. E’ una collega del 38enne di Codogno

Coronavirus, un caso segnalato anche a Piacenza.

Si trova in isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Piacenza una paziente, sintomatica, collega del paziente zero all’Unilever di Lodi: atteso l’esito del tampone. Lo fa sapere la Regione Emilia Romagna, in una nota inviata in redazione. In isolamento domiciliare volontario l’infermiere triagista piacentino che ha accolto il paziente zero al Pronto soccorso di Codogno (Lodi): benché sia asintomatico, sarà eseguito il tampone.

Sono stati attivati i protocolli ministeriali per le due aziende coinvolte: Unilever in capo alla Regione Lombardia, Mae alla Regione Emilia-Romagna, in pieno raccordo tra ministero, Regioni e Aziende sanitarie per la gestione della situazione. Intanto è risultato negativo il tampone del manager in forze alla Mae di Fiorenzuola, come fa sapere sempre la Regione. Sono in corso controlli nell’azienda.