Coronavirus, via skype i prossimi vertici in Prefettura

Potrebbero avere una svolta “virtuale” i prossimi vertici in Prefettura, a Piacenza, dedicati all’emergenza coronavirus.

Un’ipotesi anticipata dal sindaco – e presidente della Provincia – Patrizia Barbieri, al termine dell’ultimo incontro dedicato alle categorie economiche.

Confronti, quindi, via skype tra amministratori, forze dell’ordine, vertici Ausl e operatori del soccorso, in parte per riuscire a razionalizzare forze e spostamenti – tra Piacenza e Bologna, dove proseguono i tavoli regionali – e anche per rispettare le indicazioni sanitarie, che sconsigliano i raggruppamenti di persone in luoghi chiusi.