Corsi formativi per operatori del canile e gattile, iscrizioni aperte

Corsi formativi per operatori e volontari in servizio nei canili e nel gattile del territorio. L’Azienda Usl di Piacenza promuove incontri in applicazione della recente Delibera regionale che li ha richiesti e finanziati (nr.1747 del 2019).

L’obiettivo è quello di sostenere la formazione del personale addetto alle strutture di ricovero per cani e gatti del territorio, nonché dei volontari attivi nella protezione e controllo della popolazione canina e felina (colonie). “Nella nostra provincia – precisa il veterinario Carlo Riccio – sono ufficialmente attive sette strutture di ricovero, alle quali afferiscono le rinunce di proprietà e le catture/recuperi attuati sul territorio. Il personale assegnato attualmente si compone di operatori tecnici e di volontariato autorizzato che ha già usufruito negli anni precedenti di corsi e incontri di formazione. Tuttavia molti di loro hanno necessità formative su tematiche pratiche via via sempre più specifiche e aggiornate”.

L’unità operativa Sanità animale dell’Azienda Usl di Piacenza, per le importanti differenze normative a livello pratico tra il cane e il gatto, ha deciso di suddividere il progetto in quattro corsi, due dedicati ai cani e due ai gatti. “Le specifiche convenzioni comunali – spiega il dottor Riccio – riguardano la gestione dei canili, del gattile e colonie feline, nonché la cattura o recupero dei cani e dei gatti, quali servizi integrativi alle strutture di ricovero. Per tanto il progetto è stato attuato con i 4 corsi specifici dedicati alle singole problematiche da affrontare”.

La proposta della Sanità animale ha già riscosso notevole interesse tra gli addetti ai lavori: le iscrizioni arrivate al Servizio veterinario sono oltre un centinaio. Gli interessati possono ancora rivolgersi alla segreteria del Dipartimento di Sanità pubblica (mail segreteriadsp@ausl.pc.it | tel. 0523.317930). Ognuno dei quattro corsi verte su tre serate, con esame finale. Tutti gli incontri si svolgono dalle 20 e 30 alle 23 e 30.

Ecco il calendario definitivo:

1. Gestione canile

Il corso si svolge nelle serate di sabato 8 febbraio, domenica 9 febbraio e sabato 15 febbraio, al Canile di Piacenza.

2. Cattura e recupero cani

Il corso si svolge nelle serate di sabato 29 febbraio, domenica 1 marzo e sabato 7 marzo, al Canile di Piacenza.

3. Gestione gattile e colonie feline

Il corso si svolge nelle serate di sabato 21 marzo, sabato 28 marzo e sabato 4 aprile, nella sala Colonne dell’ospedale di Piacenza.

4. Cattura e recupero gatti

Il corso si svolge nelle serate di sabato 18 aprile, domenica 19 aprile (al Gattile municipale) e sabato 9 maggio, nella sala Colonne dell’ospedale di Piacenza.