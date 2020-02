Crescono i soci del Vespa Club Piacenza, 2020 ricco di eventi

Quello di Piacenza, con oltre 400 associati è il Vespa Club che nel 2019 ha totalizzato il maggior numero di tesserati in Emilia Romagna ed ottiene l’importante riconoscimento in occasione delle Premiazioni dei Campionati Turistici e Sportivi del Vespa Club d’Italia che si sono tenuti presso il Museo Piaggio di Pontedera lo scorso weekend.

L’importante gratificazione è solo l’ultima di un anno, il 2019, vissuto alla grande dall’associazione piacentina dedicata agli appassionati Vespa. Sempre ricca di appuntamenti che “incentivino l’utilizzo e la conservazione del patrimonio tecnico, storico e sociale che è la Vespa”, la stagione 2019 del Vespa Club Piacenza, oltre a gite in collina, esposizioni e serate, ha visto l’organizzazione del Vespa Raduno nazionale dei 70 anni, che si è tenuto il 14 luglio nella cornice cittadina di Piazza Cavalli. In quell’occasione oltre 600 vespisti da tutta Italia sono accorsi in città per celebrare 70 anni di successi del Vespa Club Piacenza, che trasmette la passione per la Vespa a tutti i simpatizzanti del mitico scooter italiano, soprattutto alle nuove generazioni, sempre con un occhio alla solidarietà: “Ha avuto successo infatti – spiegano dal club – anche il nostro progetto di beneficenza, con il quale abbiamo donato un sorriso ad Anna, una bambina piacentina di 9 anni in cura per una malattia importante: obiettivo raggiunto in collaborazione con l’associazione Andrea e i Corsari della maratona”.

Crescita e successi che si prevedono anche per il 2020: “E’ in preparazione infatti una ricca stagione vespistica che comprenderà raduni ed eventi vespa per tutti i gusti nella nostra provincia e al di fuori: Gite in Val Trebbia, Val d’Arda, Val Nure e Val Boreca, viaggi in Vespa in giro per l’Italia ed il mondo. Un nostro socio porterà in Vespa un messaggio di pace alle Olimpiadi di Tokio, come fece nel 1964 il mitico giornalista viaggiatore e vespista Roberto Patrignani; un altro intraprenderà un viaggio in Vespa fino al Raduno mondiale Vespa World Days a Bali, in Indonesia, ed un gruppo rappresenterà il Club piacentino in Portogallo all’European World Days 2020”.

Tutte le info sulle attività del Vespa Club Piacenza sono disponibili on-line su www.vespaclubpiacenza.com e sui social network facebook e instagram. “Tutti i vespisti e gli amici della Vespa – concludono – saranno benvenuti al Vespa Club Piacenza, guidato con straordinaria passione dal Presidente Riccardo Gianelli da oltre 25 anni”.

Gli amici del Club si riuniscono tutti i martedì sera in città presso la sede: Bar Country, in via Gramsci, 101.