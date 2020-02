Croce Rossa cerca nuovi volontari, stasera la presentazione del corso

Si svolgerà nella serata di lunedì 17 febbraio, ore 20:30, presso il salone della Caritas Diocesana in via Pietro Giordani 21 a Piacenza la presentazione del corso per i nuovi volontari di Croce Rossa Italiana.

E’ possibile registrarsi al corso su gaia.cri.it oppure telefonando al 0523 – 32 43 55.