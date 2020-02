Da in escandescenze in stazione, intervengono Polfer e volanti.

Il fatto è accaduto dopo le 20 del 14 febbraio, in piazzale Marconi.

La violenta lite tra due cittadini di origine romena ha richiesto l’intervento degli agenti Polfer e, in supporto, due volanti della questura del 118, per riuscire in particolare a contenere uno dei due, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica.

Per calmare l’uomo, successivamente trasportato in ospedale, si sono resi necessari anche gli operatori dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza.