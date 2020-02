Dieci agenti trasferiti da Le Novate, Uil “Grave errore a discapito della sicurezza”

Dieci agenti trasferiti dalla casa circondariale di Piacenza al Gruppo Operativo Mobile della polizia penitenziaria.

Una notizia che ha subito messo in allarme il sindacato Uil PA, che ha scritto all’amministrazione penitenziaria – direzione personale e risorse, chiedendo che venga fatto un passo indietro. “Siamo venuti a conoscenza che, a giorni, 10 Agenti in forza presso la Casa Circondariale di Piacenza, verranno inviati in servizio di missione alle dipendenze del G.O.M (gruppo operativo mobile) – scrive il sindacato in una lettera inviata in redazione -. Pur comprendendo le ragioni sottese a tali assegnazioni, non riusciamo a comprendere come l’Amministrazione non tenga in debito conto le sofferenze della Casa Circondariale di Piacenza”.

“In detto Istituto su una pianta organica di 250 poliziotti penitenziari, ne sono presenti 199 e, seppur la pianta organica degli agenti assistenti risulta quasi al completo, non dobbiamo dimenticare che questi svolgono i compiti del ruolo Ispettori e Sovrintendenti dove la carenza è più accentuata. Depauperare di altre 10 unità detto Reparto sarebbe un grave errore che andrebbe a scapito della sicurezza e di tutto il sistema considerando altresì il grave sovraffollamento e gli eventi critici che ogni giorno avvengono in questo, come in tutti gli Istituti della nazione”.

“Per tale ragione – conclude il sindacato – auspichiamo che dette partenze vengano congelate, al momento, e rimandate all’uscita del 176 corso con un cospicuo incremento di personale”.