Disastro Frecciarossa, indagati 5 dipendenti Rfi. Interrogatorio alla Polfer di Piacenza

Disastro Frecciarossa, i 5 dipendenti di Rfi indagati nell`ambito dell’inchiesta sul treno deragliato vicino a Lodi saranno interrogati nel pomeriggio negli uffici della Polfer di Piacenza. Gli operai sono accusati di disastro ferroviario, omicidio e lesioni, tutti a titolo colposo.

Intanto la Procura della Repubblica di Lodi in una nota ha spiegato che gli accertamenti per stabilire cause e responsabilità dell`incidente in provincia di Lodi che ha causato due morti e 31 feriti a bordo di un Frecciarossa deragliato, “verranno svolti con la massima celerità per consentire il più celere sgombero dei vagoni coinvolti nell`incidente e il ripristino del tratto di linea interessato dal deragliamento”.

“Le ulteriori indagini continuano con grande impegno da parte di tutte le forze di polizia coinvolte nelle complesse attività investigative coordinate da questa procura e si auspica che esse portino in tempi ragionevolmente brevi all`accertamento delle eventuali responsabilità”.