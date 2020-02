“Distanza di un metro da un cliente all’altro” La prescrizione della farmacia

Strade semivuote, poca gente in giro, attività semiaperte. L’effetto coronavirus a Piacenza si misura anche camminando per il centro cittadino o percorrendo in auto le arterie solitamente più trafficate.

E si scopre che tante persone preferiscono starsene a casa. Per evitare il contatto pubblico e ridurre il rischio di contagio al minimo.

Nonostante a Piacenza non sia stato individuato alcun focolaio autoctono del virus e i casi di positività registrati siano tutti ascrivibili, al momento, a persone che hanno avuto relazioni con il territorio lodigiano.

Nelle foto alcune delle indicazioni date ai clienti delle farmacie: mantenersi a debita distanza gli uni dagli altri e anche dal bancone davanti al quale si viene serviti.

E naturalmente non manca l’avviso che “le mascherine sono esaurite”: anche se la Regione garantirà a breve un congruo rifornimento.