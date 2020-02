Dopo 4 giorni le Pm10 concedono una tregua

Dopo 4 giorni oltre il livello di guardia, le Pm10 concedono una tregua ai cittadini di Piacenza.

Le centraline di Arpae hanno segnalato, nella giornata del 18 febbraio, concentrazioni di inquinanti pari a 40 microgrammi per metro cubo: questi i valori riportati sia al parco di Montecucco che in via Giordani. Leggermente superiori quelli della centralina di Gerbido, pari a 43 microgrammi per metro cubo.

Un miglioramento, però, che non è destinato a durare a lungo: già da domani le polveri fini dovrebbero riprendere progressivamente “quota”.