Dove vivono i giovani in provincia di Piacenza? La mappa degli under 34

Qual è il comune della provincia di Piacenza con meno giovani di età compresa fra i 18 e 34 anni? Facile individuarlo in montagna, dove negli ultimi decenni lo spopolamento ha lasciato segni profondi. Man mano che si sposta in pianura la percentuale sale fino a punte del 18 % in alcuni comuni. Ecco la MAPPA interattiva:

Nella mappa pubblicata da Infodata de “IlSole24Ore” è possibile comprendere quali sono le zone dove si concentra il maggior numero di under 34.

Secondo l’Istat in linea di massima italiane e italiani fra i 18 e i 34 anni tendono a essere più frequenti man mano che si scende verso il Meridione, con però diverse eccezioni.

Basti pensare che il titolo di comune più giovane d’Italia spetta a Brognaturo, 784 abitanti in provincia di Vibo Valentia (Calabria), di cui uno su tre è in effetti rientra nel gruppo. Ben diversa invece la situazione del singolo abitante di 20 anni residente a Gorreto (Genova) nel 2019, unico maggiorenne under 35 nell’intera città.

Alcune aree di confine al nord-est e nord-ovest – fa notare il giornale economico – vanno comunque nella tendenza opposta rispetto al resto del settentrione e ospitano in effetti una fetta di adulti under 35 persino superiore alla media nazionale, che vale un filo meno del 18% dell’intera popolazione.

Si tratta di ampie parti del Trentino-Alto Adige, alcune aree della Valle d’Aosta nonché zone del Piemonte e della Pianura Padana. Molte delle grandi città sono invece assai vicine proprio a quel valore medio: come Roma e Torino (appena sotto), Napoli e Milano (appena sopra).