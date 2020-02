Effetto coronavirus, si ferma lo sport nel week end. Non gioca il Piace

Si ferma lo sport nel week end per effetto delle restrizioni alle manifestazioni pubbliche stabilite dall’ordinanza della prefettura di Piacenza, a seguito dell’emergenza coronavirus.

Non si disputeranno così la partita di serie C Piacenza – Sanbenedettese in programma domenica al Garilli, la partita di serie D Fiorenzuola-Lentigione.

Previsto lo stop anche ad altre manifestazioni sportive dilettantistiche. Rinviate tutte le gare di calcio dilettantistico in ogni categoria di campionato. Il Crer dispone la possibilità di rinviare le proprie gare per le società che hanno più di un giocatore proveniente dalle zone coinvolte.

>Per fronteggiare le criticità che stanno emergendo nel territorio lodigiano confinante e in particolare nei comuni prossimi al territorio della provincia di Piacenza (Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Maleo, Fombio, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, San Fiorano, Castelgerundo) interessati dai casi del Coronavirus, pur non in presenza di evidenze inerenti ad un’emergenza sanitaria in atto (in questo momento sono sotto osservazione alcuni residenti nel territorio della provincia di Piacenza), la Prefettura di Piacenza ha emesso una ordinanza che sospende tutte le manifestazioni ricreative pubbliche (comprese quelle sportive) per i giorni 22 e 23 febbraio 2020.

Considerata la serietà della situazione, il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna dispone la possibilità, per tutte le società aventi nel proprio organico più di un giocatore proveniente dalle zone interessate dal Coronavirus, di rinviare le gare in programma nel weekend a data da destinarsi. “In questo momento è necessario evitare ogni forma di allarmismo – dichiara il presidente regionale Paolo Braiati – ma al contempo vogliamo tutelare nel miglior modo possibile la salute di tutti i soggetti coinvolti nel movimento”.

Fermo anche il basket con il rinvio di Bakery-Jesi e il match della Pallacanestro Fiorenzuola. Ecco la nota ufficiale.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente che la gara in programma per domani, sabato 22 febbraio 2020, e valevole per la 20° Giornata Campionato Serie C Gold Emilia Romagna a domicilio di Molix Pallacanestro Molinella, non verrà disputata.

La motivazione è insita nell’epidemia di coronavirus che ha colpito la zone del basso lodigiano, che per motivi precauzionali ha fatto sospendere la partita in programma.

La società gialloblu ci tiene ad informare i sostenitori dei Bees che al momento in Fiorenzuola non è ravvisata alcuna criticità, ma si vuole seguire pedissequamente quanto ravvisato anche nell’incontro di oggi tra il Comune di Fiorenzuola d’Arda, la Prefettura, l’ASL e l’Autorità Centrale.

Le autorità competenti hanno ravvisato infatti in via esclusivamente precauzionale e cautelativa di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e di rinviare a data da destinarsi qualsiasi competizione sportiva o evento pubblico di Fiorenzuola per il weekend.

La partita verrà recuperata in data da destinarsi.

Volley B maschile girone B, emergenza-Coronavirus: rinviata Valtrompia-Canottieri Ongina

Su decisione della Fipav non si disputerà la gara originariamente in programma domani (sabato) alle 20,30 a Bovezzo.

Su decisione della Federazione italiana pallavolo (Fipav) e in considerazione dell’emergenza-Coronavirus, viene rinviato a data da destinarsi il match di B maschile girone B in programma domani (sabato) alle 20,30 a Bovezzo (Brescia) tra Valtrompia Volley e Canottieri Ongina.