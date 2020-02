Energia elettrica tra ecosostenibilità e risparmio economico: i consigli per ridurre i consumi

Oggi il consumo elettrico non è più solo una questione economica, anche se continua ad incidere pesantemente sul budget mensile di ogni famiglia, ma è diventato anche un fattore etico e ambientale.

Vediamo dunque come si comportano gli italiani tra cali di prezzo e abitudini green.

Prezzi dell’energia: finalmente una buona notizia per le bollette

L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha comunicato le nuove tariffe per i primi tre mesi del 2020, le quali segnano un netto calo rispetto al passato, con un risparmio annuo in bolletta stimato intorno ai 125 euro nel periodo compreso tra aprile 2019 e marzo 2020.

Nello specifico, l’Arera ha stimato una riduzione per le tariffe dell’energia elettrica del 5,4%, sommando i tagli agli oneri di sistema (-2,8 per cento) e alla componente energia (-2,6 per cento). Secondo i calcoli fatti dall’Arera, le famiglie italiane dovrebbero spendere da aprile 2019 a marzo 2020 una somma totale di 544 euro, con un risparmio stimato pari al 2,9 per cento.

Oggi poi le occasioni per risparmiare ancora non mancano di certo. Oggi, infatti, grazie al mercato libero si trovano nuovi fornitori che, come nel caso della fornitura energia elettrica wekiwi, permettono sia di ottimizzare i consumi grazie alla tecnologia che di accedere a tariffe più convenienti.

Inoltre, come vedremo tra poco, è molto utile prestare attenzione ad alcune abitudini fondamentali per vedere calare il prezzo della bolletta energetica in maniera sensibile e, al contempo, ridurre il proprio impatto ambientale.

Consigli per ottimizzare i consumi e risparmiare in casa

Uno degli aspetti principali che determinano l’ottimizzazione dei consumi e il risparmio in bolletta riguarda l’efficienza degli elettrodomestici. A questo proposito, il consiglio è di investire nell’acquisto di apparecchi dotati di classe energetica A+++, in quanto consumano nettamente meno rispetto a quelli con classe energetica inferiore. Inoltre, è bene prestare la giusta attenzione alla manutenzione di questi apparecchi nel tempo.

Altro elemento utile è sostituire le vecchie lampadine a incandescenza con quelle a LED, anche se il prezzo iniziale è più alto rispetto alle prime. Infatti, le lampadine LED non solo hanno una durata maggiore, ma consumano anche meno.

Un investimento che oggi andrebbe preso in considerazione, se si vogliono ottimizzare i consumi, è quello di realizzare una casa domotica. A tal riguardo, si segnala la presenza in commercio delle tapparelle fotovoltaiche, in grado di convertire i raggi del sole in energia elettrica. Infine, occorre prestare attenzione a elementi fondamentali come la coibentazione della casa e la sostituzione dei vecchi infissi con quelli più moderni, capaci di abbattere la dispersione del calore durante la stagione invernale e limitare l’ingresso del caldo in estate.