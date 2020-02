Falsificavano il pagamento dei contributi dei dipendenti, 3 imprenditori agli arresti

Falsificavano il pagamento dei contributi dei dipendenti, attraverso il sistema della compensazione di crediti d’imposta- inesistenti, perché mai conseguiti -, tre imprenditori agli arresti.

L’esito dell’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza in particolar modo della tenenza di Castelsangiovanni, è stato presentato dal sostituto procuratore Antonio Colonna e dal comandante della Guardia di Finanza di Piacenza, Daniele Sanapo, insieme ai rappresentanti della tenenza di Castelsangiovanni.

L’indagine è partita, spiega Colonna, da accertamenti fiscali eseguiti nel 2016 su una ditta di Calendasco, operate nel settore della pavimentazione industriale. “Grazie all’abilità dei finanzieri si è riusciti a risalire a illeciti commessi a partire dal 2014 – ha detto -: in pratica gli oneri previdenziali dovuti ai dipendenti, una cinquantina, venivano abbattuti portando a compensazione dei crediti inesistenti, perché facevano riferimento a anni in cui la società non era ancora attiva. Questo a portato a contestare molteplici reati: distruzione e occultamento di scritture contabili, omesse e infedeli dichiarazioni fiscali. Illeciti accertati grazie alla capacità della Guardia di Finanza nell’andare oltre all’apparenza e di scavare a fondo”.

“Si tratta di una frode messa in campo da menti sottili – dice il comandante Sanapo -, che avevano messo a punto un sistema di frode fiscale abbastanza efficace, perché formalmente tutto torna. Abbiamo stimato che i tre arrestati – che si stavano riciclando in una nuova impresa – sia stato fatto ricorso a false compensazioni d’imposta per oltre un milione di euro, e quasi 14 milioni e 400 mila euro sottratti a tassazione, ritenute non versate per oltre 500 mila euro, ed evasa un’imposta di un milione e 700 mila euro”.

Il gip del Tribunale di Piacenza di Piacenza, Luca Milani, ha disposto l’arresto dei tre titolari dell’azienda, per la violazione della normativa tributaria, mentre una quarta persona è stata denunciata, oltre al sequestro di quasi 5 milioni di euro.

Due dei tre arrestati, un napoletano residente a Milano e un siciliano residente a Piacenza, si trovano agli arresti domiciliari. Il terzo, di origine serba, si era reso irreperibile: ai finanzieri avrebbe detto di essersi recato l’estero per prendersi cura della madre malata. Ma i militari lo hanno tenuto sotto controllo e lo hanno arrestato quando, al suo rientro in Italia, ha cercato di svuotare un conto corrente depositato presso un istituto di credito nel Bresciano. L’importo, circa 40mila euro, è stato sequestrato dalle fiamme gialle.