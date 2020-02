Fare business all’estero, due seminari in Confapi

Confapi Industria Piacenza raddoppia e mette in calendario due seminari dedicati al tema del fare business all’estero e delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

Il primo appuntamento è in programma martedì 4 febbraio alle ore 17 e 30 nella sede dell’Associazione in via del Commercio 65/a: sotto i riflettori finirà appunto il tema “Fare business all’estero. Non affrontare i mercati esteri allo stesso modo con cui si affronta il mercato domestico. Conoscere e valorizzare le diversità”. Il seminario è organizzato in collaborazione con lo Studio Lawants, Lawyers & amp; Accountants, S.L.P. di Barcellona: moderatore e relatore dell’evento sarà l’avvocato Roberto Bosco, socio e fondatore dello Studio, a cui spetterà il compito di approfondire le tematiche inerenti in particolare il mercato spagnolo e latinoamericano.

Mercoledì 5 febbraio invece Confapi Industria Piacenza ha organizzato un seminario dedicato alla “Legge di Bilancio 2020. Guida alle novità per il fisco e il lavoro”: l’incontro è in programma alle ore 17 e 30 nella Sala Convegni dell’Associazione e offrirà l’occasione per conoscere le principali novità introdotte a livello normativo.

I consulenti che interverranno nel pomeriggio, Massimo Macrì, Silvia Sardo e Marco Trincianti, tratteranno diversi argomenti, in particolare le agevolazioni a favore delle imprese per sostenerle nel processo di trasformazione digitale, quali i nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, nonché quelli per l’attività di ricerca, innovazione e design, il rifinanziamento del Bonus formazione 4.0 e della Nuova Sabatini.

Il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy a sostegno dell’internazionalizzazione sarà un altro tema di cui si parlerà nel corso dell’incontro, così come la rimodulazione e rinvio di alcune delle nuove tasse come la plastic tax e la tassa auto aziendali con nuove soglie in base alle emissioni dei veicoli. Su lato lavoro saranno illustrati gli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato degli under 35, il Bonus eccellenze e gli sgravi contributivi per l’assunzione di apprendisti.

“È un appuntamento ormai consolidato che proponiamo ogni anno alle nostre aziende – è il commento del direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio. Questa iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni utili agli associati illustrando le novità normative in tema di fisco e di lavoro di interesse dell’attività d’impresa”.