Fermiamo il contagio dell’idiozia.

Smettetela per favore di condividere audio e messaggi su scuole chiuse a Piacenza, bambini ammalati, ponti sul Po chiusi ecc…Sono tutte balle. Insieme ai colleghi delle testate locali e non stiamo cercando di svolgere un prezioso ma difficile lavoro, in una situazione, come questa, in costante evoluzione: INFORMARE.

Quindi vi chiediamo la cortesia di non diffondere più indicazioni che non arrivino da fonti ufficiali, come il sito e i social dell’Azienda sanitaria locale di Piacenza, quelle riportate da organi di stampa, i comunicati diffusi da Regione Emilia Romagna e Lombardia.

Al momento la nostra città non si trova in uno stato di emergenza e si è ancora in attesa dell’esito del tampone eseguito sulla donna ricoverata in giornata a Piacenza, collega del 38enne contagiato a Codogno. Quindi, prima di fare inoltra fate un bel respiro, calmatevi, e pensate.

Grazie