Festa di dolcezza in Piazza con il “Cioccolato da amare”

Appuntamento da non perdere a Piacenza nel week end per tutti i golosi: sabato 8 e domenica 9 febbraio Piazza Cavalli sarà la cornice di una festa di dolcezza con il “Cioccolato da amare”, una due giorni dedicata al mondo del cioccolato.

Si tratta del primo evento 2020 del Consorzio Mercanti di Qualità che per la prima volta realizza un evento tutto dedicato alle prelibatezze legate cioccolato Per due giorni, dalle 9 alle 19.30, Piazza Cavalli a Piacenza ospiterà stand di esperti artigiani cioccolatai provenienti da tutta italia e non solo (Piacenza, Treviso, Verona, Parma, Lecco, Alessandria, Pavia, Ragusa, Bergamo, Monza Brianza, Enghien – Belgio, Agrigento, Pavia, Torino, Abruzzo, Empoli) dove sarà possibile scoprire il cioccolato in tutte le sue forme e soprattutto gusti.

Nei due giorni della manifestazione (sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30) sarà possibile anche assistere allo Show Cooking per imparare la storia del cioccolato, la lavorazione della cioccolata e per concludere in dolcezza la dimostrazione pratica questa gustosissima arte. Per tutti i bambini, in questi due giorni, non solo tanto cioccolato ma anche tanto divertimento con il gruppo Cri facepainting truccabimbi del Comitato Croce Rossa Italiana di Piacenza dalle 10.00 alle 12.30 e con la presenza di Roxana Face & Body Art Piacenza truccabimbi sia sabato che domenica dalle 15.30 alle 18.30.

L’appuntamento, è stato presentato in Municipio dall’assessore al Commercio Stefano Cavalli e da Gloriana Tironi in rappresentanza dell’associazione Mercanti di Qualità.

LA LOCANDINA