Emergenza coronavirus, dopo Piacenza è iniziata anche a Fiorenzuola (nella gallery) l’installazione – ad opera degli operatori di Croce Rossa Piacenza – del presidio medico avanzato (PMA) esterno al Pronto soccorso.

Il presidio, come per la struttura messa a disposizione dalla protezione civile – comitato regionale di Bologna, montata dagli operatori Anpas davanti alla piazzetta del pronto soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, avrà funzione di pre-triage e servirà a smistare i pazienti che saranno presi in carico dalle strutture ospedaliere.

Una postazione analoga verrà realizzata questo pomeriggio anche fuori dall’ospedale di Castel San Giovanni.

Ecco i dati tecnici delle tende gonfiabili (sono quattro in tutto) installate a Fiorenzuola e di proprietà del Comitato CRI di Piacenza:

Larghezza 562 cm

Lunghezza (tenda 3 archi) 515 cm

Lunghezza (tenda 4 archi) 755 cm

Altezza (colmo) 280 cm

Altezza (gronda) 210 cm

Pressione di esercizio 0,30 bar

Gamma delle temperature di utilizzo -32°C +49°C

Impermeabile pioggia – neve

Resistenza al vento (terreno di media consistenza) ≤ 100 Km/h

Resistenza a carico da neve (per m2) ≤ 15 Kg