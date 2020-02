Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio del 26 febbraio in autostrada A1 all’altezza dell’uscita Basso Lodigiano.

Un furgone cassonato ha preso fuoco per ragioni ancora da stabilire, distrutto il carico composto di bancali di legno. Le due squadre di vigili del fuoco giunte da Piacenza hanno operato per spegnere le fiamme (nelle foto) e mettere in sicurezza il teatro dell’incidente.