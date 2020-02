Gaep, eletto il nuovo consiglio direttivo. Prime escursioni dell’anno tra mulattiere e camminate al chiaro di luna

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gaep Aps (Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini) relativa alle ultime attività del gruppo, tra cui l’assemblea annuale, l’elezione del nuovo consiglio direttivo e le prime escursioni dell’anno

“Il GAEP Aps ha tenuto nelle scorse settimane l’Assemblea annuale, giunta alla 70a edizione, presso la Cooperativa Agricola Sociale “La Magnana” a Piacenza. Numerosa la partecipazione dei soci che ha sfiorato le settanta presenze. Il presidente ha illustrato la relazione morale sull’andamento dell’anno appena terminato. La tesoriera ha presentato poi il bilancio del 2019 che ha avuto un discreto utile condizionato tuttavia dalla ridotta partecipazione ad alcune escursioni ed alla Lunga Marcia, causa il cattivo andamento meteorologico. Il presidente ha infine espresso riconoscenza ai soci che hanno collaborato alle attività del sodalizio e i consiglieri uscenti perché il Consiglio Direttivo è giunto alla fine del suo mandato. Per il 2020 le attività del GAEP Aps si concentreranno soprattutto sulla 50a edizione della Lunga Marcia in Alta Val Nure che quest’anno è stata fissata per il 24 maggio.

I soci presenti sono stati invitati poi ad eleggere il nuovo consiglio, Rebessi ha ringraziato le persone che hanno deciso di mettersi in gioco per dare una mano, infatti si sono candidati 17 soci per un numero più ridotto di posti come consigliere. Alla fine della votazione, svoltasi con scrutinio segreto, sono stati eletti: Francesco Arbasi, Andrea Bassi, Loredana Bertoncini, Augusto Brega, Luigi Freschi, Giancarlo Merli, Alberto Negroni, Rita Pironi, Salvatore Razza, Monica Rebessi, Roberto Rebessi, Fabio Sacconi, Andrea Silvotti, Lamberto Tegliaferri, Antonio Verde. Il Consiglio Direttivo si è poi riunito all’inizio di febbraio per la prima riunione che tradizionalmente è dedicata alla nomina degli incarichi, sono stati così definiti il presidente: Roberto Rebessi, il vice presidente: Augusto Brega, la tesoriera: Rita Pironi ed il segretario: Giancarlo Merli.

Nel frattempo sono iniziate le attività escursionistiche, con due uscite sul nostro Appennino, purtroppo, malgrado la stagione, quasi senza neve. I partecipanti sono andati però, con grande soddisfazione, alla riscoperta delle antiche mulattiere che consentivano il passaggio delle merci tra Liguria ed Emilia, dove ad esempio al Passo del Bocco sopra Santo Stefano d’Aveto è ancora presente uno dei due “termini” che segnavano il confine del Ducato di Parma e Piacenza con Genova.

Inoltre è stata sempre emozionante l’escursione al chiaro di luna alla vetta del Crociglia. I soci del GAEP Aps, si incontreranno nuovamente domenica 23 febbraio alle 12:20 presso l’Agriturismo La Dolce Vite di Travo per il tradizionale pranzo sociale durante il quale verrà festeggiato l’Uomo GAEP 2019. Il pranzo per chi lo vorrà, sarà preceduto da un’escursione sulle colline della Val Trebbia. L’itinerario proposto quest’anno partirà da Rallio di Montechiaro per salire il Monte Dinavolo che con i suoi 700 metri domina la val trebbia. Gli escursionisti si dirigeranno poi all’Oratorio del Castellaro ed infine scenderanno a Coni Scarpa per ritornare al punto di partenza. La partenza è prevista alle ore 8:00 davanti alla Chiesa di Rallio”.

Maggiori informazioni sul sito: www.gaep.it