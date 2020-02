Gas Sales nella tana di Perugia “Importante ripartire”

IMPEGNO UMBRO PER LA GAS SALES PIACENZA CONTRO LA SIR SAFETY CONAD PERUGIA

Seconda trasferta consecutiva per la Gas Sales Piacenza che domenica 9 febbraio al PalaBarton affronta nella settima giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo l’impegno infrasettimanale contro Monza, i biancorossi sono chiamati a una prova molto impegnativa contro Perugia, formazione con una striscia positiva lunghissima: Fei e compagni sanno bene il valore dell’avversario ma hanno tutta l’intenzione di scendere in campo con la voglia di mettere in difficoltà i padroni di casa e provare a strappare qualche punto prezioso per continuare a coltivare il sogno playoff.

Matteo Paris, ex di turno sa bene cosa vuole dire giocare tra le mura del PalaBarton e sa che la sfida che attende Piacenza sarà impegnativa:

“Domenica ci attende una partita molto difficile contro una squadra fortissima che al momento è prima in classifica. Perugia viene da una striscia di risultati molto positiva e giocare al PalaBarton non è mai semplice per tutte le squadre. Hanno un roster composto da giocatori di assoluto livello come Leon, De Cecco, Atanasijevic, Podrascanin.

Da parte nostra dobbiamo andare a Perugia con l’obiettivo di ripartire dopo le ultime gare e portare a casa qualche punto per il proseguo del nostro campionato”.

La Gas Sales Piacenza, come detto, si troverà al cospetto una delle formazioni più in forma del momento: nel turno infrasettimanale la Sir Safety Conad Perugia, infatti, ha guadagnato la prima piazza in classifica in coabitazione con Civitanova. Trascinata da un super Leon con 20 punti e il 73% di attacco, la squadra umbra ha espugnato il PalaMaiata di Vibo Valentia. Lo schiacciatore cubano, alla seconda stagione in Italia, sta confermando tutto il suo valore: 44 gli ace segnati e 321 i punti totali realizzati da inizio campionato. Ma Perugia può contare anche su un roster di assoluto valore e in panchina siede un tecnico di grande esperienza come Vital Heynen.

La partita tra la Sir Safety Conad Perugia e la Gas Sales Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming alle ore 18 su Eleven Sports.

Statistiche

EX: Alexander Berger a Perugia dal 2016 al 2019; Fabio Fanuli a Perugia dal 2013 al 2016; Matteo Paris a Perugia nel 2016-2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Gabriele Nelli – 24 punti ai 1000 (Gas Sales Piacenza).

In carriera: Fabio Ricci – 12 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia); Dick Kooy – 4

battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza); Wilfredo Leon Venero – 8 punti ai 1100 (Sir Safety Conad Perugia).