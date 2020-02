Gas Sales Piacenza al lavoro: giovedì test contro Verona

Inizia una nuova settimana di lavoro per la Gas Sales Piacenza: dopo il turno di riposo osservato in campionato domenica 16 febbraio, questa mattina la truppa biancorossa si è ritrovata in palestra per riprendere la preparazione.

L’ultima giornata di SuperLega Credem Banca ha confermato la Gas Sales Piacenza al decimo posto, in solitaria a quota 18 punti: Monza e Verona, complice la vittoria dei brianzoli proprio sulla compagine veneta al tie break, hanno allungato rispettivamente a 23 e 22 punti. L’ottava piazza, che vorrebbe dire playoff, dista giusto 5 punti ma Fei e compagni hanno tutta l’intenzione di voler provare ad agguantarla. Il mese di marzo, dunque, sarà decisivo per gli obiettivi dei piacentini che devono dare un occhio anche a Cisterna e Vibo Valentia che inseguono e sono pronte a sfruttare eventuali passi falsi.

In questi giorni, la Gas Sales alternerà il lavoro di pesi in palestra a quello sul campo con allenamenti di tecnica: inoltre, per non perdere il ritmo gara, i ragazzi di coach Gardini hanno in programma nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio un’amichevole non ufficiale contro Calzedonia Verona in casa proprio della formazione scaligera, guidata da Radostin Stoytchev.

Nel frattempo cambia il calendario di marzo per i biancorossi: la Lega Pallavolo, infatti, ha ufficializzato due spostamenti per quanto riguarda due gare. Il match casalingo contro Allianz Milano sarà anticipato a sabato 14 marzo alle ore 18 al PalaBanca mentre la gara esterna in programma contro Ravenna sarà spostata a sabato 21 marzo sempre alle ore 18. In entrambi i casi, le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.