Gas Sales, speed meeting con oltre 40 sponsor “Fare squadra per il nostro territorio”

Creare momenti di condivisione e conoscenza tra gli sponsor, mediante la formula dello speed meeting: è con questo intento che si è svolta nel pomeriggio di martedì 4 febbraio la prima convention #FacciamosquadraXpiacenza – Sponsor Edition organizzata dalla Gas Sales Piacenza.

L’iniziativa si è tenuta nella cornice di Palazzo Galli della Banca di Piacenza in via Mazzini e ha visto coinvolte più di 40 aziende, facenti parte della grande business community biancorossa: un’occasione unica di networking e business opportunity voluta fortemente dalla Società piacentina. A dare il saluto di benvenuto agli sponsor presenti è toccato a Gianfranco Curti, fondatore di Gas Sales Energia e main sponsor della squadra di pallavolo, che ha voluto ringraziare i presenti per poi concentrarsi sul concetto di fare squadra: “Il nostro obiettivo è quello di voler fare squadra per il nostro territorio non in modo superficiale ma nel modo migliore. Conoscere le esigenze del territorio rappresenta un vantaggio molto importante che bisogna saper sfruttare al meglio”.

Il concetto di condivisione è stato anche sottolineato da Bruno Capocaccia, direttore commerciale Gas Sales Energia che poi ha spiegato l’importanza dell’iniziativa: “Il contesto in cui ci troviamo oggi è di condivisione: insieme abbiamo salvato il volley a Piacenza, uno sport importantissimo e per questo voglio ringraziare chi ha creduto in questo progetto. Chi opera nel proprio territorio può trovare delle difficoltà e dei timori ma credo sia invece un’opportunità unica, un qualcosa di molto grande da sostenere”.

Presente anche Susanni Curti, presidente di Bluenergy del Gruppo CGI, realtà che sostiene la Gas Sales Piacenza in qualità di Platinum Sponsor: “Il percorso di crescita intrapreso dal nostro Gruppo partendo dalle solide basi della vendita della commodity, sta progressivamente allargando i propri orizzonti e ci ha portato a diventare una delle aziende di riferimento del territorio. Ciò ci rende orgogliosi e confidenti in nuovi e sfidanti traguardi.”

Divisi in due gruppi i rappresentanti delle aziende, mediante la formula dello speed meeting, hanno avuto la possibilità di presentarsi per raccontare la propria attività. A questo momento è seguito l’intervento di Andrea Gardini, allenatore della Gas Sales Piacenza, che ha portato la sua esperienza nel mondo del business una volta terminata la carriera pallavolistica, ricordando gli anni a Modena da General Manager e gli anni trascorsi in Polonia: “Sia a Modena nel 2004 sia quando mi sono trasferito in Polonia ho incontrato delle realtà in cui erano presenti tanti sponsor ma dove non era ancora sviluppato il concetto di scambio tra le parti e di business community. Abbiamo lavorato in questa direzione, provando a creare delle sinergie mediante dei momenti conviali che hanno portato a degli ottimi risultati”.

Fuori programma curioso con gli sponsor: tante le domande a mister Gardini sugli aspetti tecnici e tattici della squadra e sull’andamento nel campionato. Al termine, i rappresentanti delle aziende si sono ritrovati nel Salone dei Depositanti per una seconda fase di speed meeting che ha concluso la convention.