Giornata del malato, in Santa Maria di Campagna Messa con le associazioni di volontariato

Anche quest’anno, l’11 febbraio, in Santa Maria di Campagna a Piacenza si terrà la Celebrazione Eucaristica delle associazioni di volontariato al servizio degli ammalati che si raccoglieranno in preghiera nella Giornata mondiale del malato.

Il ritrovo delle associazioni sul sagrato della Basilica è in programma alle ore 18.15; seguira (ore 18.30) Santa Messa celebrata da Padre Secondo Ballati, Superiore dei Frati minori del convento. Un appuntamento che negli anni è divenuto una tradizione, come momento di fede e di preghiera e l’invito alla celebrazione è rivolto in particolare ai volontari che si dedicano al prossimo come dono d’amore per chi è nella malattia. La Santa Messa sarà animata dalla Corale di S. Maria di Campagna.

Nell’occasione verrà distribuito a tutti i presenti un santino con una preghiera che verrà letta al termine della messa. Sono invitate tutte le associazioni piacentine; per informazioni è possibile contattare il numero 328 2184586.