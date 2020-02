Giornata del Ricordo, a Palazzo Farnese la proiezione di “Red Land”

Per non dimenticare le vittime delle Foibe. A Palazzo Farnese la proiezione del film “Red Land (Rosso Istria)”

Giovedì 13 febbraio, alle 21, nella cornice della Cappella Ducale di Palazzo Farnese, nell’ambito delle iniziative dedicate al Giorno del Ricordo sarà proiettato – con ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza – il film “Red Land (Rosso Istria)” di Maximiliano Hernando Bruno.

Distribuita nelle sale cinematografiche nel novembre 2018, la pellicola ripercorre la tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, raccontando i giorni immediatamente successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’inizio delle feroci persecuzioni contro la popolazione di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia da parte delle milizie del regime comunista jugoslavo di Tito. Il film, che tra gli altri annovera nel cast Franco Nero e Geraldine Chaplin, è stato realizzato anche in collaborazione con Rai Cinema e con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

“Questa serata – sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – vuol essere un’occasione di approfondimento su una pagina buia della storia del nostro Paese, su cui solo in anni recenti sono maturati, da parte delle istituzioni e della società civile, l’esigenza e il dovere morale di fare luce sulla tragica verità dei fatti, rendendo giustizia a migliaia di vittime innocenti e alle loro famiglie. La forza espressiva del cinema – prosegue l’assessore – può essere un mezzo di grande impatto per aiutarci a conoscere la storia e a riflettere sugli insegnamenti del passato, coinvolgendo un ampio pubblico, in particolar modo i giovani, nel ribadire con forza il rifiuto delle ideologie totalitarie e l’impegno concreto per la democrazia, le libertà e il pluralismo”.