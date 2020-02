Giovani stelle della danza al Municipale con il piacentino Giacomo Rovero

E’ finita l’attesa per l’evento di apertura della Stagione Danza 2020 della Fondazione Teatri di Piacenza, il Gala di giovani stelle della danza Les Étoiles Junior, che domenica 2 febbraio alle ore 16 celebra il ritorno di Giacomo Rovero, artista del Royal Ballet di Londra, al Teatro Municipale della “sua” Piacenza.

Il giovanissimo talento piacentino, che ha iniziato lo studio della danza all’Accademia Domenichino da Piacenza sotto la direzione di Giuseppina Campolonghi, nel 2018 è stato prima selezionato dalla prestigiosa classifica della rivista Forbes Italia tra i 100 under 30 emergenti e poi, nel 2019, da Forbes Europe, questa volta tra i 30 under 30 europei più influenti nella categoria Art & Culture.

Riconoscimenti che testimoniano l’eccezionale percorso artistico del ballerino, oggi ventiduenne, che dopo essersi aggiudicato la medaglia d’oro allo Youth America Grand Prix nel 2011, ha spiccato il volo prima alla scuola dell’Hamburg Ballet e poi alla Royal Ballet School di Londra, dove si è diplomato come ‘Most Outsanding Male Graduate’ della classe 2016, entrando a far parte della Compagnia del Royal Ballet prima come Aud Jebsen Young Dancer e poi, dal 2017, come Artist. Da allora ha avuto la possibilità di danzare su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, lavorando con colleghi artisti d’eccezione e coreografi di fama mondiale.

Rovero, che ha danzato l’ultima volta al Municipale nel 2011, in occasione di questo Gala a cura di Daniele Cipriani sarà accompagnato da dieci giovani talenti della danza, in un programma che spazia da celebri pas de deux del repertorio classico al contemporaneo. Con lui si alterneranno sul palcoscenico del Municipale Nicola Del Freo (Teatro alla Scala di Milano), Leticia Dias (The Royal Ballet di Londra), Daniele Di Donato (Teatro San Carlo di Napoli), Diana Ionescu (Stuttgart Ballett), Maria Celeste Losa (Teatro alla Scala di Milano), Gabriele Fornaciari (medaglia d’oro al VII Young Ballet of the world Yury Grigorovich Competition), Luisa Ieluzzi (Teatro San Carlo di Napoli), Matteo Miccini (Stuttgart Ballet), Daniel Rittoles (Badisches Staatstheater Karlsruhe, già Balletto Nazionale di Cuba), Mattia Semperboni (Teatro alla Scala di Milano).

Dal passo a due del balcone di Romeo e Giulietta di Kenneth Mac Millan, al pas de deux dal secondo atto de Il Corsaro firmato da Marius Petipa, con molteplici incursioni tra sonorità e coreografie contemporanee, il ricco parterre di astri nascenti del balletto non mancherà di regalare emozioni, in una grande festa dedicata alla danza.

Per informazioni: www.teatripiacenza.it – biglietteria@teatripiacenza.it