I 30 film del 2019 in una Graffetta, il 21 la presentazione alla Fahrenheit

Venerdì 21 febbraio alle ore 18 alla libreria Fahrenheit 451 incontro con Barbara Belzini autrice di “Agnes Varda era un dono degli dei. 30 film per il 2019 (e una manciata di serie tv)” edito da Officine Gutenberg nella collana Graffette.

L’autrice dialogherà di cinema con la giornalista di Libertà Eleonora Bagarotti.

Ecco i titoli proposti:

Suspiria di Luca Guadagnino

Vice di Adam McKay

La favorita di Yorgos Lanthimos

Il primo re di Matteo Rovere

Il gioco delle coppie di Olivier Assayas

Il corriere di Clint Eastwood

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

La casa di Jack di Lars Von Trier

The Guilty di Gustav Möller

Ricordi? di Valerio Mieli

I fratelli Sister di Jacques Audiard

Us di Jordan Peele

Oro verde di Cristina Gallego e Ciro Guerra

I figli del fiume giallo di Jia Zhangke

Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar

Il traditore di Marco Bellocchio

Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi

American Animals di Bart Layton

I morti non muoiono di Jim Jarmusch

La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

La vita invisibile di Eurídice Gusmão di Karim Aïnouz

C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino

Joker di Todd Phillips

Grazie a Dio di François Ozon

La Belle Époque di Nicolas Bedos

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti

Parasite di Bong Joon-ho

Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen

Marriage Story di Noah Baumbach

Una manciata di serie tv: Sharp Objects, Russian Doll, Game of thrones (stagione finale), Fosse/Verdon, Fleabag, When They See Us, Big Little Lies, Euphoria.