I ladri forzano la porta finestra e spariscono 5 mila euro in gioielli.

Amara sorpresa per i proprietari, al rientro nella loro abitazione in via Costa a Piacenza. Durante la loro assenza, ignoti si sono introdotti in casa forzando la porta finestra al primo piano. Hanno così potuto razziare l’appartamento, portando via 5 mila euro in gioielli.

I proprietari hanno sporto denuncia alla polizia di Piacenza. Accertamenti sono in corso.