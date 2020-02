Il 26 febbraio riapre la Cattolica, ma non per lezioni ed esami

La Sede di Piacenza dell’Università Cattolica riaprirà mercoledì 26 febbraio.

Come disposto dalle autorità regionali, a Piacenza saranno sospese le lezioni e le attività didattiche, compresi appelli d’esame e sessioni di laurea, fino a sabato 29 febbraio.

Sono sospesi anche i corsi dei master, di formazione specialistica e professionale, e in generale tutte le attività post laurea. Per lo stesso periodo sono sospesi anche tutti gli eventi pubblici, conferenze e seminari di studi.

Nelle biblioteche non saranno accessibili le sale di lettura e di consultazione e le aule studio, ma sarà garantito il servizio di prestito, ferma restando la proroga del termine per la restituzione dei libri ricevuti in prestito.

Agli studenti sono garantiti i servizi amministrativi, esclusi quelli che implicano il ricevimento del pubblico.

Le mense gestite da Educatt funzioneranno regolarmente.

Il personale docente avrà regolare accesso all’Ateneo per tutte le attività connesse alla sua funzione diverse dalla didattica.

Il personale tecnico-amministrativo della sede di Piacenza presterà regolarmente servizio; ma le attività che richiedono un contatto diretto con il pubblico saranno limitate a casi specifici e urgenti o gestite da remoto.

I docenti e il personale tecnico-amministrativo che risiedono nei Comuni interessati da provvedimenti delle autorità sanitarie locali dovranno attenersi alle indicazioni e alle misure precauzionali ivi previste e pertanto, ove stabilito, dovranno astenersi dal recarsi in Università.

Il personale residente nelle zone limitrofe a quelle interessate da provvedimenti sanitari limitativi potrà prendere contatto con i responsabili degli uffici di appartenenza per la soluzione di specifici ed eventuali problemi logistici e di spostamento.

Per ulteriori, specifiche informazioni si consiglia di utilizzare questo indirizzo email: infocoronavirus@unicatt.it

Aggiornamenti saranno consultabili sul sito (https://www.cattolicanews.it/coronavirus-misure-urgenti-e-informazioni-per-la-comunita-dell-universita-cattolica)