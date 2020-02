Il bel tempo scaccia le polveri fini

Il bel tempo di ieri ha allontanato le polveri sottili, a quanto pare.

Le centraline di Arpa hanno registrato, in città, valori di Pm10 ben al di sotto dei livelli minimi: 22 microgrammi per metro cubo a parco di Montecucco, 12 in via Giordani, 30 a Piacenza Ceno e 25 a Gerbido. Anche la giornata di oggi si presenta all’insegna del bel tempo, ed è possibile che vengano raggiunte di nuovo temperature primaverili.