Il bus “salta” la corsa delle 7 e 05 a Gragnano. Studenti e lavoratori arrabbiati

Una sgradita sorpresa, questa mattina, per i cittadini di Gragnano che si devono recare a Piacenza per motivi di lavoro e studio.

Il bus delle 7.05 non si è presentato in paese, creando non pochi disagi. In questi giorni sono in corso, nel territorio del Comune, lavori lungo la strada che collega la frazione di Campremoldo Sopra con Gragnano Trebbiense, come si legge sul sito di Seta, la società che gestisce il trasporto pubblico nel territorio di Piacenza. Questo ha comportato la modifica del percorso dei bus, ma non – viene fatto notare dai cittadini – la soppressione della fermata nel Comune capoluogo.

Una rimostranza che è stata fatta subito presente a Seta; la società ha ribadito che la fermata è prevista e che, qualora ci fossero ulteriori disservizi, questi vanno segnalati al numero 840000216.