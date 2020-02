Il Busa Foodlab riparte da Reggio Emilia: vittoria su Arbor per 3-1

Si apre con una vittoria il girone di ritorno del Busa Foodlab Gossolengo: da Reggio Emilia le biancoblu tornano con tre punti conquistati al termine di quattro parziali.

Coach Sassi manda in campo la diagonale Colombano-Cobbah, Donida e capitan Scarabelli bande, Cattaneo e Zambelli al centro con Traversoni libero. Ottimo l’avvio delle biancoblu che conquistano con Cattaneo e Cobbah fin dai primissimi scambi un buon margine di vantaggio (0-5) costringendo Arbor al primo timeout di giornata. Bonacini spezza la serie positiva del Busa Foodlab (1-7) ma Scarabelli e Colombano mantengono a distanza le reggiane (6-14). Arbor tenta l’aggancio nella seconda parte del set (19-21), la squadra di coach Sassi è abile a ricompattarsi e chiudere 22-25.

Più equilibrata la partenza del secondo parziale con Spagnuolo e Talami a rispondere a Cobbah (7-4). Timeout per il Busa Foodlab che è chiamato ad inseguire le padrone di casa fino al quattordici pari firmato da Cattaneo. Donida e Scarabelli mettono la freccia (15-17) fino al 20-23. Qui Arbor trova lo spunto giusto per rientrare ribaltando lo score (24-23) e chiudendo ai vantaggi 26-24. Si gioca punto a punto anche nel terzo parziale ma è il Busa Foodlab ad ottenere quattro punti di vantaggio (9-13). Il muro di Zambelli vale l’11-17, le biancoblu passano a condurre il conto set con un attacco di Scarabelli per il 22-25 finale.

Proprio come nel parziale precedente l’avvio del quarto set è piuttosto combattuto ed equilibrato. Ed è ancora una volta la seconda parte del set a cambiare il passo delle biancoblu (10-13). Il Busa Foodlab allarga il divario (11-17), Scarabelli conquista la prima match ball capitalizzata dal muro punto di Colombano.

US ARBOR INTERCLAYS RE-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 1-3 (22-25; 26-24; 22-25; 20-25)

US ARBOR INTERCLAYS RE: Cocconi, Borghi 7, Vecchi, Bellentani 2, Gennari 1, Saccani 4, Spagnuo-lo 24, Zanoni, Magnani 10, Bonacini 10, Talami 6, Salvaterra (L), Bucciarelli (L2). All. Garuti-Bagnacani

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 10, Cobbah 18, Scarabelli 18, Donida 8, Cattaneo 12, Zambelli 6, Traversoni (L). NE: Antola, Bianchini, Caviati, Chinosi, Nedeljkovic, Galibardi (L2). All. Sassi-Anni

Nicolò Premoli