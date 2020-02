Il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Alessandro Ghisoni “Stimato e benvoluto da tanti”

“Certi di intepretare i sentimenti dell’intera comunità piacentina, ci stringiamo alla moglie Sonia e a tutti i familiari dell’ingegner Alessandro Ghisoni, la cui tragica scomparsa ci lascia attoniti, nel dolore per una giovane vita spezzata”.

Il sindaco Patrizia Barbieri, anche a nome dell’Amministrazione comunale, esprime il cordoglio per la perdita “di un concittadino stimato e benvoluto da tanti, come traspare dal ricordo di chi condivideva, con lui, la quotidianità del lavoro all’azienda Bolzoni e le tante passioni culturali”.

“Di fronte a una fatalità come quella accaduta in Giordania – aggiunge il sindaco – non ci sono parole che possano restituire appieno lo sgomento e la commozione nel trasmettere, ai più cari affetti di Alessandro, la nostra profonda solidarietà e vicinanza”.