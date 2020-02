Dalla val d’Arda a New York: ecco il resoconto della trasferta americana del Coro Vallongina, che oggi pomeriggio si esibirà in un concerto nella Cattedrale di St. Patrick

Nato 21 anni fa tra l’Arda e l’Ongina, quella fetta di terra della nostra provincia tanto cara al Maestro (leggasi Giuseppe Verdi) e cresciuto con certosina passione dal suo fondatore, don Roberto Scotti, il Coro Vallongina, oggi 28 febbraio, alle 13,45, sarà protagonista di un concerto che vuole stupire i cittadini di New York. Le belle voci plasmate da ore di studio e di esibizioni, si alzeranno verso la maestosità della Cattedrale di St. Patrick (san Patrizio il patrono dell’Irlanda) in un assieme di circa 150 artisti con l’armonioso accompagnamento dell’orchestra d’archi.

E’ lo spettacolo kolossal cui ormai ci ha abituato il direttore Mauro Ivano Benaglia, che ha invitato il coro valdardese assieme ai colleghi dell’Ars Nova, del San Leonardo Murialdo (diretti dai maestri Adriano Bianchi e Fabio Mancini), del Coro e dell’Orchestra Accademia concertante d’archi, tutti dell’area milanese. Il folto insieme, arricchito da una perla qual è il giovane violinista Lorenzo Meraviglia che suonerà il prezioso Omobomo Stradivari 1730/40, proporrà celebri partiture di Mozart – l’Ave Verum Corpus – di Schubert – la Messa in sol maggiore – e di Vivaldi, una selezione di brani dal Gloria.

“Siamo nel calendario degli eventi della Cattedrale, come si legge nella sezione Guest Choir del loro sito – puntualizza il direttore Benaglia ormai di casa a Piacenza -, che, abitualmente, non prevede accompagnamento con orchestra, ma solo cori a cappella. Valutato attentamente il nostro curriculum, che ha alle spalle ben 20 concerti nel Duomo di Milano, hanno lasciato all’Accademia carta bianca per una ‘moderata partecipazione’ di artisti con strumenti musicali. Una vera eccezione”, commenta soddisfatto il maestro.

Gli strumentisti sono: Gianmarco Andreoli e Stefano Rocca al violino, Alessandro Margherita alla viola, Riccardo Marelli al violoncello e Paolo Cocchini al contrabbasso. Lo stesso programma sarà poi eseguito alle ore 20 nella chiesa della missione di New York City dei padri scalabriniani dedicata alla Madonna di Pompei. Il Concerto verrà trasmesso in diretta streaming da St. Patrick Cathedral su Radio Delta International (possibile la APP gratuitamente) dalle ore 19.45 ora italiana.

Il maestro Benaglia e il violinista Meraviglia, mercoledì sera hanno tenuto un concerto “nel club più esclusivo degli Stati Uniti, il The Union Club of the City of New York – ha detto il maestro -. Vanta un salone di circa 250 posti dove si svolgono concerti in anteprima e in esclusiva delle performance più prestigiose programmate alla Carnegie Hall o al Metropolitan di New York. Da quella sala sono passati, per esempio, i più celebri interpreti del violino: da Milstein a Oistrack e, ne sono certo, il nostro Lorenzo Meraviglia non sarà da meno. Al suo fianco gli archi dell’Accademia e il sottoscritto al pianoforte per una preziosa interpretazione delle Quattro Stagioni Portene di Piazzolla e della Sonata di Amanda Maier in si minore. Il medesimo programma interpretato al Musikverein di Vienna, richiesto dallo stesso Club”.

Il gruppo del Vallongina (presente anche il direttore artistico Claudia Boselli) era arrivato nella metropoli americana domenica sera accolto dalla pioggia che, più o meno intensamente, li ha seguiti nelle giornate di attesa del concerto. Un tempo bene impiegato, tra brevi esibizioni estemporanee, come quella sotto ad un ponte dove avevano trovato riparo proprio a causa della pioggia con il corollario e gli applausi di un improvvisato pubblico, e momenti culturali e turistici.

Da Time Square al Central Park, dal Metropolitan Opera a Wall Street, dal quartiere Little Italy alla Statua della Libertà, a Ellis island, dove i nostri migranti (e non solo) approdavano a migliaia con le navi per essere controllati e, se necessario, messi in quarantena. “Molto interessante il museo e commoventi le foto con le testimonianze delle persone di varie nazionalità emigrate con la speranza di un mondo migliore” hanno commentato i nostri coristi travolti dalle emozioni.

E, lontani dalle restrizioni causa il coronavirus che hanno portato alla chiusura delle chiese nella diocesi di Piacenza, dopo l’omaggio ai caduti dell’ 11 settembre ricordati nel Memoriale, mercoledì si sono sottoposti al rito dell’imposizione delle ceneri nella chiesa di st. Peter, ospitati dal parroco padre John e dalla sua comunità. Il coro Vallongina rientrerà da New York sabato sera, ma dovrà presto rimettersi al lavoro per preparare la tournée, in programma dal 3 al 5 aprile, al Petruzzelli di Bari”.