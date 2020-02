Il Piace fa visita al Carpi, aperta la prevendita dei biglietti

Dopo il successo per 1-0 in casa del Ravenna, nuova trasferta alle porte per il Piacenza Calcio: domenica 16 febbraio, ore 15 presso lo stadio “Sandro Cabassi”, ad attendere i biancorossi ci sarà il Carpi, nel match valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie C 2019/2020.

La squadra di casa ha reso noto di aver attivato la prevendita dei biglietti per il settore ospiti. I tagliandi potranno essere acquistati:

– on-line sul sito https://www.ticketone.it

PREZZO SETTORE OSPITI:

Biglietto Intero: 11 Euro (compreso diritti di prevendita)

I tagliandi del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19 di Sabato 15 febbraio 2020, pertanto il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card.