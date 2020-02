Il Piace riparte da Ravenna, aperta la prevendita dei biglietti

Dopo il deludente pari casalingo contro il Cesena maturato nell’ultimo turno di campionato, il Piacenza Calcio si prepara alla trasferta di domenica 9 febbraio (ore 17:30) contro il Ravenna, valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie C 2019/2020.

La società romagnola, che disputa le partite presso lo stadio “Bruno Benelli”, ha comunicato che da stamattina, martedì 4 febbraio, è attiva la prevendita dei biglietti del settore ospite.

I tagliandi potranno essere acquistati:

– on-line sul sito https://ravennafc.vivaticket.it/ita/event/serie-c-2019-2020-ravenna-ravenna-fc-piacenza/146882

– Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) GOLD BET, via Alessandria – Piacenza

3) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

4) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

PREZZO SETTORE OSPITI:

Biglietto Intero: 10,00 Euro (esclusi diritti di prevendita)

Biglietto Under 18: 5,00 Euro (esclusi diritti di prevendita)

Biglietto Under 12: 1,00 Euro (esclusi diritti di prevendita)

I tagliandi del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19 di sabato 8 febbraio, pertanto il giorno della gara NON sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti. I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card.