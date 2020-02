Il ritorno di Dadati “Nel mio nuovo romanzo passato e presente parlano con pari dignità”

Antonio Canova era stato il suo ultimo, amato compagno di viaggio, nell’ “Ultima notte”, sofferta e dolcissima dello scultore; lunga come e più di una vita intera.

Oggi, dopo “L’ultima notte di Antonio Canova” (Baldini e Castoldi, 2018), lo scrittore piacentino Gabriele Dadati torna in libreria con un nuovo romanzo storico: “Nella pietra e nel sangue”, edito ancora una volta da Baldini e Castoldi e recentemente presentato alla Galleria Biffi Arte di Piacenza. Siamo ai tempi delle crociate e della corte di Sicilia di Federico II di Hohenstaufen (1194-1250), Duca di Svevia, Re dei Romani e imperatore del Sacro Romano Impero. Il confronto con lo scrittore permette di aggirarsi tra le pieghe del testo, riflettendo su alcune scelte autoriali fondamentali.

Di nuovo un romanzo storico, ma con personaggi ed epoche diverse. Come mai questa volta hai scelto Pier delle Vigne alla corte di Federico II?

Beh, conoscevo Piero naturalmente attraverso Dante, come tutti noi. Mentre il Canova era stato oggetto della mia tesi di laurea e da quel momento è rimasto sempre una delle mie più grandi passioni su cui ho continuato a documentarmi, tanto da decidere poi di scrivere un romanzo. Per quanto riguarda invece Pier delle Vigne e Federico II è stato il mio amico Luca Fiorentini, eccellente dantista di origini piacentine, attualmente alla Sapienza di Roma dopo anni a Parigi e Toronto, ad accendermi la scintilla. Mi ha fatto notare come intorno al mistero della morte di Pier delle Vigne ci fossero varianti documentarie interessanti da indagare, su cui avrei potuto costruire un lavoro ampio e approfondito. E ha indicato testi validi da leggere e consultare, tra cui senz’altro la grande biografia di Federico II imperatore, scritta da Kantorowicz: pagine entusiasmanti di storiografia moderna, che anche il mio protagonista, Dario Arata, legge con cura.

Eccoci a Dario Arata, altro personaggio principale del tuo libro, insieme alla fidanzata Lucia. Perché hai deciso di alternare continuamente passato e presente nella narrazione? Come dialogano le due dimensioni?

Dialogano alla pari, senza che una dimensione renda mai l’altra meno importante, e alla fine del romanzo si fondono insieme due piani di uguale dignità. Almeno questa era la mia intenzione, che spero di essere riuscito a tradurre in atto. La Storia non è fine a sé stessa: Dario, con la sua ricerca di dottorato su Pier delle Vigne e Federico II, si affaccia ad un’epoca di violenza e sopraffazione, come forme di potere coercitivo che aggregano la società. Dinamiche di cui oggi siamo figli, e che continuano a perdurare, seppur in modalità differenti. Lo stesso vale però per la bellezza della poesia in volgare che canta l’amore, rimasta pressoché immutata dal 1200 fino ad oggi. Anche questa è quindi un’eredità storica. Se la Storia allunga perciò ombre e luci sul presente, in esso trova anche compimento: l’impero di Federico II è destinato a disfarsi poco dopo la sua morte, ma il presente non si è affatto dimenticato della sua grandezza di sovrano, che ha concentrato nelle sue mani tutta l’Europa mediterranea. Né della sua corte di poeti, che per la prima volta si scosta dal latino dando dignità alla lingua volgare.

C’era comunque un altro rischio rilevante, che mi auguro di aver scongiurato: rendere la vicenda di Dario Arata secondaria rispetto al resto: solo quella, tutto sommato ordinaria, di un ragazzo che si innamora del ‘200 studiando Dante. Non lo volevo. Così ho inserito la storia d’amore con Lucia. Due ragazzi comuni, certo, ma positivi ed impegnati, alle prese con problematiche non da poco per dei giovani di oggi: trasloco, pochi soldi a fine mese, precarietà lavorativa, casa in val Trebbia da condividere. Senza drammi: tra loro c’è complicità, e quella scanzonatura tipicamente giovanile; ma fuori dal tempo presente la dimensione ironica non avrebbe avuto spazio. Una storia insomma che nel complesso credo possa piacere e far riflettere, insieme divertente e profonda.

L’avvicendamento temporale nel primo capitolo ammette una deroga. Di Pier delle Vigne e Federico II inizialmente dici solo il nome, circondandoli da un alone misterioso

Certo, l’ho fatto appositamente per conquistare la fiducia del lettore. Farli apparire nel bosco, di notte, privi degli abiti di corte, lontani per una battuta di caccia, ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulla potenza espressiva dell’immagine e dei gesti piuttosto che sull’aurea illustre dei personaggi: “Fu come uscire da un ventre squarciato. Il bosco, alle loro spalle, era una vacca stesa sul fianco. Avevano camminato facendosi largo con le mani, e ora finalmente ne erano fuori. “…Anche in quella piccola radura i loro occhi sarebbero stati ciechi senza la piccola torcia che Federico stringeva nella destra. Il fuoco scovava nel buio il suo volto magro di ragazzino; eppure il corpo conosceva ormai il divenire di mezzo secolo di vita. La barba densa di Pietro, la sua faccia lunga come una porta e densa come un torrione, sembravano invece appartenere a un vecchio. Eppure i due erano pressoché coetanei”.

Presentare i personaggi fuori dal loro contesto culturale mi ha dato la possibilità di andare oltre l’istituzionalità di Federico II e Piero delle Vigne, facendoli percepire al lettore prima di tutto come persone vere, fisicamente tangibili, da inserire nella Storia solo dopo che il lettore ha potuto sentire tutta la potenza della loro autenticità. Le immagini senza tempo iniziali disorientano? Forse, ma la fiducia del lettore non ha prezzo.

Pensi alla fine di essere riuscito a risolvere il mistero di Pier delle Vigne, o meglio Pietro de Vinea?

L’ho risolto diciamo in parte: senz’altro per quanto riguarda il suicidio del logoteta del sovrano, che comunque è fatto storico ben noto. Attraverso le numerose varianti documentarie si scopre però molto riguardo a modalità e causa della morte, che qui chiaramente non sveliamo, ma che vedono il coinvolgimento di ragazzini carnefici, abitudine piuttosto frequente nel Medioevo. Meno chiari sono invece motivi e dinamiche del tradimento di Pietro ai danni dell’imperatore: nel libro ho provato a dare una spiegazione a mio parere valida, previo ampio studio storico e letterario, ma la questione non si dipana completamente; alcuni aspetti rimangono oscuri, com’è giusto che sia per un mistero che si rispetti.

Mi sembra tu abbia condotto un raffinato lavoro di analisi e selezione delle fonti. Quale criterio hai utilizzato?

Sono molto debitore a Luca Fiorentini su questo fronte, ai suoi studi accademici. Penso a titolo esemplificativo alle cronache medievali del ‘300: dando per scontato naturalmente Boccaccio, mi vengono in mente Salimbene de Adam, cronista parmigiano, il lombardo Bonvesin de la Riva, lo stesso Pier delle Vigne, che ho studiato a più riprese per circa sei anni.Tutta prosa latina da me analizzata in traduzione. Chiaramente Luca è un medievalista, quindi ha conoscenze specifiche rispetto alle mie più generali, che ovviamente mi hanno spianato la strada per lavorare poi in autonomia. Il mio non è però un saggio accademico, ma un romanzo: quindi ho dovuto cercare un equilibrio non calcolato, non facile, ma sicuramente istintivo e creativo tra riferimento alle fonti e fluidità della materia narrativa. “Il pendolo di Foucault” di Umberberto Eco è stato uno spunto importante per questo, ma non ho usato formule.

Hai già in cantiere nuovi progetti di scrittura?

È davvero molto presto, considerando che l’uscita di questo libro risale a pochi giorni fa. Ma spero davvero un nuovo ‘innamoramento storico’ mi travolga presto per costruirne un’altra avventura romanzesca. Ora non ho idea del periodo, della geografia di riferimento, ma mi auguro di continuare con questo filone che in questo momento considero il mio genere d’elezione.