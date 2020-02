Il sindaco Barbieri torna sui social: “Non sottovalutiamo nulla, ma guardiamo avanti con fiducia”

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri riattiva la sua pagina Facebook (accantonata dopo la campagna elettorale) per lanciare un messaggio ai piacentini e fare appello alla fiducia di fronte all’emergenza coronavirus.

“Non sottovalutiamo nulla – dice -, ma al tempo stesso vogliamo guardare avanti con fiducia”. Nello stesso post un video “vetrina” con immagini del territorio e della città. Ecco il testo:

Carissimi piacentini di tutta la provincia, stiamo seguendo incessantemente questa crisi sanitaria con impegno e responsabilità, tutti assieme a livello istituzionale, sapendo che la tutela della salute di tutti sta richiedendo anche a voi dei sacrifici. Non sottovalutiamo nulla, ma al tempo stesso vogliamo guardare avanti con fiducia. Questo video è per ricordarci l’un l’altro che siamo un popolo orgoglioso, indomito, coraggioso, operoso e che non si perde mai d’animo. Forza! #PiacenzaNonSiFerma