Teatro Gioco Vita annulla gli spettacoli per i bambini delle scuole

Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 sulle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che tra le altre cose sospende “fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche”, sono annullati a Piacenza diversi spettacoli previsti all’inizio di marzo e inseriti nella Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco” di Teatro Gioco Vita, proposta con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

A questi si aggiungono le recite già annullate in questa settimana per la chiusura delle scuole e la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico” fino al 1 marzo compreso a seguito dell’ordinanza della Regione Emilia Romagna firmata dal Presidente Stefano Bonaccini, di concerto con il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Per tutte queste iniziative si attendevano a Piacenza al Teatro Filodrammatici e al Teatro Gioia circa 2.000 tra bambini, ragazzi e insegnanti dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori. In tutto, quindi, annullati 4 spettacoli per un totale di 12 recite.

– Giovedì 27 febbraio 2020 – ore 9 e ore 10.45

Venerdì 28 febbraio 20202 – ore 10

Teatro Filodrammatici

TIB Teatro

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO

Da “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev

– Lunedì 2 marzo 2020 – ore 10

Teatro Filodrammatici

Michael Bernardoni / MEiD

UN RAP CONTRO IL BULLISMO

Conferenza/Spettacolo

– Mercoledì 4 marzo 2020 – ore 9 e ore 11

Giovedì 5 marzo 2020 – ore 9 e ore 11

Venerdì 6 marzo 2020 – ore 11

Venerdì 6 marzo 2020 – ore 21 (recita inserita fuori abbonamento

nel cartellone Teatro/Danza della Stagione di Prosa “Tre per Te)

Teatro Gioia

NOMA Physical Theatre

MEDEA. A work in progress

– Giovedì 5 marzo 2020 – ore 10

Venerdì 6 marzo 2020 – ore 10

Teatro Filodrammatici

Compagnia Teatrale L’Asina sull’Isola

GIOACHINO, LA GAZZA E IL BAMBINO

Fatti salvi ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

L’attività di Teatro Gioco Vita prosegue comunque “a porte chiuse” con il lavoro d’ufficio e tecnico, mentre all’Officina delle Ombre sono previsti gli allestimenti delle nuove creazioni 2020 “Sonia e Alfredo” e “Il Piccolo re dei Fiori”.