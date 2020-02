Il Warmor Gorle passa a Gossolengo, Busa Foodlab fuori dalla Coppa

Nulla di fatto per il Busa Foodlab che viene superato in quattro parziali dalle bergamasche del Gorle e chiude così la terza partecipazione consecutiva in Coppa Italia serie B2.

Per la seconda partita in sette giorni coach Sassi sceglie di mandare in campo il sestetto titolare con Colombano e Cobbah in diagonale, Scarabelli e Donida bande, Cattaneo e Zambelli al centro con Traversoni libero. Le difese di Traversoni propiziano un buon avvio biancoblu (5-2) che subiscono però una grande risposta da parte delle ospiti capaci di controbattere con un secco break di 0-9. Antola rileva Donida prima di una fast di Cattaneo ed una diagonale strettissima di Scarabelli per il 10-13. Il Busa Foodlab subisce un altro strappo delle bergamasche: a nulla valgono il punto di Antola (15-20) e l’innesto di Chinosi, il parziale va in archivio 15-25.

Le biancoblu aprono il secondo set con Antola e Chinosi in campo: in campo si respira grande equilibrio con nessuna delle due formazioni che riesce ad imporsi nel punteggio e prendere il largo. Il primo allungo arriva soltanto con il 19-21, il muro di Zambelli riporta sotto il Busa Foodlab (21-22) ma Warmor preme nuovamente e chiude 21-25. A rilento l’avvio di terzo parziale per il Busa Foodlab che si ritrova ad inseguire (1-5) e rientra in scia con Chinosi che firma un attacco ed un muro punto (13-13). Il set ritorna sui binari dell’equilibrio, Nedeljkovic prende il posto di Zambelli e mette a terra l’ace del 18-16. Il muro a uno di Cattaneo porta lo score sul 22-18, le biancoblu chiudono 25-21.

La partenza del quarto set sembra far sperare in una rimonta di Scarabelli e compagne (6-2) ma Gorle è pronta a rispondere (12-13). Si gioca punto a punto con Chinosi che trova il punto del 14-15. Galibardi prende il posto di Donida e firma l’ace del 19-17. Sul 21-19, proprio quando il Busa Foodlab sembrerebbe pronto a giocarsela nel set breve, le ospiti accelerano e passano alla prima match ball per il 23-25 finale.

Chiusa la partecipazione in Coppa per la squadra del presidente Beccari è già tempo di concentrarsi nuovamente sul campionato: sabato, con partita al via alle 19:00, le biancoblu apriranno il girone di ritorno con la sfida all’US Arbor Interclays, attualmente all’ottavo posto in classifica a quota 21 punti, quindici in meno rispetto al Busa Foodlab.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-WARMOR VOLLEY GORLE 1-3 (15-25; 21-25; 25-21; 23-25)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 4, Caviati, Cobbah 1, Chinosi 8, Scarabelli 18, Donida 3, Antola 3, Galibardi 2, Cattaneo 11, Zambelli 8, Nedeljkovic 1, Traversoni (L). NE: Bianchini, Gilio (L2). All. Sassi-Anni

WARMOR VOLLEY GORLE: Sala 2, Paganoni, Berera 16, Canevali 14, Sala 12, D’Agata 15, Carsana, Odoli (L). NE: Altomonte, Biava, Purpura, Zambetti, Lasagna (L2). All. Rossi-Cavagnis

Nicolò Premoli