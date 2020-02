Incidente in via XXIV Maggio, nelle vicinanze di Piazzale Torino tra una Fiat Tipo e una Merceds GLC, poco prima delle 8 del 19 febbraio. Nell’urto il Suv si è ribaltato a lato della carreggiata.

Due i feriti trasportati al vicino pronto soccorso. Ferito in modo più serio il conducente della Mercedes ma le condizioni di entrambi non desterebbero preoccupazione.

Il traffico bloccato in entrambi i sensi, sul posto vigili del fuoco per messa in sicurezza, i soccorsi con ambulanza Croce Rossa e Croce Bianca Piacenza con automedica 118. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, presente anche una volante del 113 per ausilio alla viabilità.