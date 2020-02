Incontro a Milano per gli ex Studenti del Collegio S. Isidoro

Un incontro a Milano tra gli ex Studenti del Collegio S. Isidoro di Piacenza.

Ad organizzarlo, il prossimo 12 marzo (ore 19 presso lo Sheraton Diana Majestic in viale Piave 42), l’Associazione degli Ex Studenti del Collegio, nata nel 2014 con l’obiettivo “di tenere vivi tra i soci lo spirito di appartenenza al Collegio e i valori che ne costituiscono il fondamento e contribuire a realizzare condizioni di eccellenza del Collegio e favorire ogni iniziativa che ne accresca e diffonda la reputazione”.

“L’ente – spiegano dall’associazione – promuove da sempre il legame con il territorio piacentino. Questo evento, anche occasione per promuovere la nuova campagna associativa per il 2020, infatti è il primo organizzato in territorio milanese, anche considerato che molti ex collegiali oggi risiedono a capoluogo lombardo; seguiranno poi una serie di eventi a Piacenza e provincia”.

Per informazioni e adesioni: segretario.exisidoro@gmail.com