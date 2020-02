La settimana a Piacenza inizia all’insegna del tempo stabile. Ma dopo il “caldo” anomalo degli ultimi giorni è prevista per metà settimana una parziale inversione di tendenza, con conseguente calo delle temperature dovuto all’irrompere nella nostra penisola di una corrente polare.

Nel dettaglio, martedì 4 febbraio a Piacenza è prevista qualche nuvola al mattino, con cielo prevalentemente sereno dal pomeriggio.

Temperature ancora sopra la media stagionale, con minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 13 °C in pianura.

Mercoledì 5 febbraio è previsto sereno per tutta la giornata: temperature in ribasso, al mattino comprese tra -2 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, e al pomeriggio comprese tra 2 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.

Un ulteriore calo delle temperature è previsto per giovedì 6 febbraio, quando le massime in pianura si aggireranno intorno ai 10 gradi. Tempo in prevalenza sereno, non sono attese precipitazioni.