Inps, attivo un nuovo numero provinciale per informazioni

Inps, attivati nuovi numeri di telefono provinciali.

“In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 – spiega l’Inps in una nota -, è stato riorganizzato il servizio di informazione al pubblico attivando numeri di telefono provinciali per evitare di doversi recare presso i nostri uffici. Al fine di ridurre il rischio di contagio, sarà garantito il solo servizio di “sportello veloce” con possibilità di contingentamento del numero degli accessi in sede, e sospensione del servizio degli sportelli di linea e della consulenza su appuntamento. Gli sportelli saranno aperti solo per fornire PIN, ricevere documenti e stampa di modelli”. “Rimangono attivi -fa sapere l’Inps – gli altri canali di comunicazione telematica e numero verde”.

Questo il nuovo numero per la provincia di Piacenza: 0523546611