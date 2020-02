Inquinamento, da domani stop a misure emergenziali

A seguito del bollettino Arpae emesso nella mattinata del 20 febbraio terminano con la giornata odierna (giovedì, ndr) le misure emergenziali previste dal Piano regionale integrato per l’aria e attuate a partire da martedì 18 febbraio.

Da domani, venerdì 21, vengono quindi ripristinate le consuete limitazioni al traffico che prevedono il blocco della circolazione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, solo per i veicoli a benzina di categoria pre Euro ed Euro 1, nonché per i mezzi a diesel sino alla tipologia Euro 3 compresa, per i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro. A partire dal weekend è previsto però un nuovo peggioramento della qualità dell’aria, e non è escluso che si debba nuovamente adottare i provvedimenti d’emergenza previsti dall’accordo regionale.