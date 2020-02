Interventi di potatura e posa fibra ottica, cambia la viabilità in alcune vie cittadine

Per consentire l’esecuzione di interventi di potatura a Piacenza, dalle 8 di lunedì 17 febbraio sino al 27 marzo prossimo sarà progressivamente istituito il divieto di circolazione – in base all’avanzamento dei lavori – nelle vie Bruzzi, Inzani, Casati, Don Borea e Chiozza. Nei tratti di carreggiata delimitati da apposita segnaletica varrà, per tutti, il divieto di sosta.

Eccezionalmente, sarà revocato il senso unico di marcia ad uso esclusivo dei residenti, dei mezzi di soccorso e di polizia, nella vie Casati, Chiozza, Bruzzi e Inzani, che potranno essere percorse in entrambe le direzioni per raggiungere le autorimesse private.

Scavi per la fibra ottica in via Neve, modifiche alla viabilità – Dalle ore 8 di lunedì 17 febbraio alle 18 di martedì 18, per consentire lavori di scavo per la posa della fibra ottica, in via Neve sarà invece istituito il divieto di circolazione, fatta eccezione per i residenti, i fruitori di posti auto privati, i mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, che potranno transitare eccezionalmente in entrambe le direzioni (verrà infatti revocato il senso unico di marcia).

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di carreggiata delimitati dall’apposita segnaletica.