Italia Viva, Fratti e Pagani i coordinatori piacentini

Nota stampa

Al termine della due giorni di assemblea di “Italia Viva” , movimento politico guidato dall’ex premier Matteo Renzi, sono stati ufficializzati i nomi dei coordinatori territoriali, ad annunciarlo è Ettore Rosato (vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva) al termine della prima assemblea nazionale tenutasi a Roma lo scorso fine settimana.

“Italia viva” inizia a radicarsi anche nella nostra regione e lo fa nominando per ogni provincia due coordinatori uomo e donna che avranno il compito di sviluppare sul territorio il nostro partito, raccogliendo nuove adesioni e impegnandosi nell’organizzazione di attività volte a raccogliere idee per migliorare il nostro territorio, l’elenco completo è disponibile sul sito internet.

Il coordinamento provinciale piacentino è stato affidato a Claudia Fratti, 37 anni, impiegata presso Istituto di Credito, vive a Castel San Giovanni al primo incarico importante nel mondo politico, ad affiancarla Emilio Pagani, 57 anni, piacentino, imprenditore, sposato, due figli, dimissionario uscente dalla direzione Provinciale del PD piacentino, entrambi si definiscono “renziani della prima ora”.

“Occorre ripartire dai territori con i loro problemi ma soprattutto con le mille potenzialità inespresse per dare radici solide al nuovo partito ma soprattutto al nostro Paese – scrivono i coordinatori nella nota inviata in redazione -. E’ con questo spirito riformista che lavoreremo in provincia di Piacenza con un atteggiamento di ascolto e di proposta, sarà una strada in salita , ne siamo consapevoli, ma arrivare al traguardo sarà ancora più gratificante”.