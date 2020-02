Negli ultimi anni il mercato delle auto ha avuto un andamento a tratti altalenante, fatto di alti e bassi, di momenti di gloria e periodi di crisi, ma ora si sta risollevando.

Il merito va diviso: da un lato la crisi ha costretto le case automobilistiche a cercare continue innovazioni nel settore, spingendo molto sugli investimenti hi-tech, sulla connettività e su fattori di questo tipo. Dall’altro lato, il pubblico ha dimostrato un notevole interesse per queste introduzioni, premiando di conseguenza le scelte dei produttori di auto. Un perfetto incontro che può essere sintetizzato con l’operato di un gruppo come FCA, che non solo non è rimasto a guardare, ma che ha anche spinto sempre più in alto l’asticella, con il suo Piano Italia.

Il Piano Italia e il successo della Jeep – Il Piano Italia prevede una serie di introduzioni di rilievo nella Penisola, programmate da FCA per andare esattamente incontro ai desideri del target tricolore. Basta citare alcuni modelli di esempio per poterlo capire, come nel caso della Stelvio e della Giulia MY 2020, della Panda Hybrid e delle altre vetture con questa nuova alimentazione.

Inoltre non potremmo non parlare della Jeep Renegade, un modello molto apprezzato in Italia, con oltre 41 mila immatricolazioni nel 2019, e sesta nella classifica delle auto più vendute nella Penisola. Ottimi anche i dati relativi alle vendite della Jeep Compass, che ha chiuso l’anno con più di 35 mila immatricolazioni, conquistando il decimo posto.

Un approfondimento su Renegade e Compass – Il mondo delle 4×4 oggi gode in Italia di un successo senza precedenti, e una grande parte del merito va anche a modelli come la Renegade e la Compass, visti poco sopra. Soprattutto quando se si fa riferimento alla sorella maggiore si parla di un modello molto apprezzato dal pubblico e ricco di dettagli interessanti, per approfondirli è possibile consultare la scheda tecnica della Jeep Compass su Quattroruote, ad esempio.

Quali sono, infatti, le caratteristiche più interessanti? Bisogna citare il bagagliaio da ben 438 litri, insieme al look degli esterni, molto più all’avanguardia rispetto alle medie. In secondo luogo, è bene sottolineare anche la qualità degli interni e la modernità delle sue tecnologie, come si evince dal sistema di Infotainment. Non si finisce qui, perché sono numerose le novità in arrivo, e qui basta nominare le versioni plug-in ibride appena ufficializzate. Naturalmente si parla di vetture top gamma e full optional, come dimostra anche il loro prezzo, a partire da 40 mila euro. Infine, entrambe le vetture, Renegade e Compass, saranno disponibili in versione urbana e off-road, così da andare incontro ad ogni esigenza possibile.