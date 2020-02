Kickboxing, poker di medaglie per la Yama Arashi a Conegliano

Inizio brillante di stagione 2020 per la Yama Arashi, subito protagonista al primo torneo internazionale del nuovo anno, il Golden Glove alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso).

La squadra piacentina guidata da Adriano Passaro (coadiuvato da Erika Boselli) era composta da Camilla Marenghi, Noemi Minnone, Natalia Coeva, Cristiana Colleoni, Giulio Dell’Acqua, Samuel Semema, Davide Parisi e Michele Semema. Quattro le medaglie conquistate dal sodalizio: Samuel Semema ha conquistato l’argento nei Cadetti 13-15 anni cinture nere al limite dei 69 chilogrammi. Stesso risultato per Cristiana Colleoni nelle cinture gialle arancioni verdi al limite fino ai 60 chilogrammi. Sempre nelle cinture gialle arancioni verdi, medaglia di bronzo per Noemi Minnone (+60 chilogrammi) e per Giulio Dell’Acqua (Cadetti 13-15 anni fino ai 65 chilogrammi).

Podio sfiorato, invece, per diversi atleti della Yama Arashi come per esempio Michele Semema, Camilla Marenghi, Natalia Coeva e Davide Parisi, che si sono fermati nei quarti di finale incontrando gli avversari più forti e venendo sconfitti pur mostrando progressi interessanti.